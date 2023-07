haoggi un carico di 90 milioni di metri cubi di gas al terminale di rigassificazione di Snam a Piombino (Livorno). Lo rende noto la stessa azienda spiegando che le operazioni di ......appenniniche fino alla Basilicata - della CO2 sequestrata nelle caverne svuotate dal metanoe ...autorità per infrangere e sbeffeggiare le ultime raccomandazioni che proprio l'Ipcc haai ...E' stato, nella splendida cornice del 'Da Vinci' di Cesenatico il premio "Master of shipping' a ... Dopo un lungo periodo di incarichi inanche come Responsabile dei laboratori chimici e ...

Eni, consegnato il primo carico commerciale di Gnl a Piombino Agenzia ANSA

Eni ha consegnato oggi un carico di 90 milioni di metri cubi di gas al terminale di rigassificazione di Snam a Piombino (Livorno). (ANSA) ...Le operazioni di discarico avvengono in seguito al completamento della fase di test e sanciscono l'avvio della fase commerciale del terminale.