Edwin van der Sar in terapia intensiva per emorragia cerebrale | il precedente in famiglia

(Di sabato 8 luglio 2023)van der Sar si trova ricoverato inper un’avuta mentre si trovava in vacanza a Spalato, in Croazia, insieme alla. I soccorsi sono stati immediati, grazie all’intervento sul posto di un elicottero. A dare la notizia è stato l’Ajax nella giornata del 6 luglio 2023, club in cui ha giocato e dove ora ricopriva dal 2016 l’incarico di direttore generale, ruolo che ha però deciso di lasciare il 30 giugno. “Caro Ajax, sono finito. Ora ho bisogno di prendere le distanze, rilassarmi e fare altre cose” – erano state le sue parole. “Nella giornata di venerdìvan der Sar è stato vittima di un’– si legge nella nota della società -. Attualmente è ricoverato in ospedale ...

Nel dicembre 2009 van der Sar aveva detto addio al calcio per stare vicino alla moglie che aveva subito un'emorragia cerebrale. Dopo 14 anni l'ex portiere di Ajax, Juve e Manchester United è stato colpito dallo stesso problema.

