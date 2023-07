Ed Templeton e il ritratto intimo della sottocultura dello skateboarding

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 luglio 2023) Edè un fotografo, pittore, graphic designer californiano, nato nel 1972 a Garden Grove, a sud di Los Angeles. È anche un’iconaskateboard, campione mondiale appena diciannovenne e inserito nella Hall of Famedisciplina nel 2016.tavola a quattro ruote ha fatto la sua professione dal 1990 al 2012. Nel frattempo, con al collo una Leica M6, ha documentato la vitasua crew, la Toy Machine, durante i tour promozionali in giro per gli Stati Uniti.ha alle spalle oltre una ventina di libri e mostre al Palais de Tokyo, a Parigi, e al Man di Nuoro. Ora Aperture, tra gli editori di fotografia più prestigiosi, ha deciso di raccogliere il suo lavoro attorno al mondo degli skateboarder in un volume intitolato “Wire Crossed”. Il libro si apre con il ...