Ecuador | il bambino di 8 anni caduto in un cratere vulcanico di 100 metri nelle Galapagos e salvato

(Di sabato 8 luglio 2023) Unfrancese di 8è statodopo esserein unIsole, in, a circa 100di profondità. Ad annunciarlo è un comunicato del Parco Nazionale delle, riportato da SwissInfo. Il salvataggio è avvenuto ieri, venerdì 7 luglio, in uno dei due crateri del complesso Los Gemelos, nonché una delle attrazioni turistiche più visitate dell’Isola di Santa Cruz. Quest’ultima è, inoltre, la più popolata dell’arcipelagoiano ed è situata al centro dell’area insulare. Il piccolo è stato portato all”Hospital República del, a Puerto Ayora, la parte urbana di Santa Cruz. Ma non si conoscono ancora ...

Unfrancese di 8 anni è stato salvato dopo essere caduto in un cratere vulcanico nelle Isole Galapagos, in, a circa 100 metri di profondità. Ad annunciarlo è un comunicato del Parco ...Nel novero delle nascite "in viaggio", basti ricordare ilnato durante un volo dall'alla Spagna , avvenuto nel mese di dicembre 2022. Neonati in volo e in mare. In volo, una donna ha ...... Jamie Margolin in America, Nemonte Nenquino in... e tante altre. Tutte icone green pop a cui ispirarsi. 3. TIMOTHY TOP: LA RIVOLUZIONE SOTTOSOPRA Di Gud Timothy è undi 8 anni, ma è ...

Ecuador, il bambino di 8 anni caduto in un cratere vulcanico di 100 ... Open

Il racconto di Jacopo che è partito da Malnate per una esperienza di volontariato nella Fondazione Arcangel a Cayambe in Ecuador. Passerà un mese nel centro per bambini della zona rurale ...Panfilo “Benny” Colonico è stato portato via dal suo ristorante venerdì, da quattro persone vestite da poliziotti ...