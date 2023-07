Ecco la destra in Rai | Nicola Porro demolisce Roberto Saviano con 4 parole | Guarda

(Di sabato 8 luglio 2023) C'è chi urla al "regime". O c'è chi, come, non si fa troppi scrupoli nel definire "bast***" Giorgia Meloni e Matteo Salvini, l'arcinoto caso dell'insulto proferito a PiazzaPulita di Corrado Formigli per la gestione dell'emergenza migranti e per il quale mister Gomorra si ritrova a processo proprio contro il premier. Eppure, in questo fantomatico regime manovrato da "bast***", per usare le sueche ci ritroviamo, proprio lui, in prima serata in Rai. Circostanza curiosa, che smonta in un colpo solo i teoremi dello scrittore alfiere della sinistra ideologica e militante: anche lui trova spazio nella Rai "meloniana". E lo trova in prima serata, dove condurrà un programma dedicato alla criminalità organizzata. Sulla vicenda...

Vengono fatti nomi e si cerca di capire chi è il personaggio giusto per fare ascolti , ma anche per dare un segnale che la nuova Rai non è di, è più pluralista di prima .allora che ...Ad accompagnarlo, un militante di estremache sta per convertirsi all'Islam. Co - ...il listino 2023 di Vision Distribution: Cattiva coscienza (19 luglio 2023) Hai mai avuto paura (27 ...Ma anzi: un cavallo pazzo sulla. Con i suoi dribbling funambolici prova a mandare in tilt gli avversari. La posizione è quella di Cuadrado , anche se a differenza del colombiano, non ha la ...

Nicola Porro demolisce Saviano con 4 parole: "Ecco la destra in Rai" Liberoquotidiano.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta dell'interesse del Milan per Mehdi Taremi, punta classe 1990 del Porto. Un eventuale trasferimento in rososnero ...Il Milan è alla ricerca di un nuovo esterno destro: l'arrivo di Pulisic, che può essere impiegato sulla trequarti, non preclude un nuovo innesto sull'out di destra. Il ...