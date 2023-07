(Di sabato 8 luglio 2023), l'e 19al viaggio. È quello che è successo ai clienti delEZY3364 in partenza il 5 luglio dall'aeroporto di Lanzarote (Spagna) e ...

, l'è troppo pesante e 19 passeggeri devono rinunciare al viaggio. È quello che è successo ai clienti del volo EZY3364 in partenza il 5 luglio dall'aeroporto di Lanzarote (Spagna) e ...L'è troppo pesante e almeno venti passeggeri sono stati costretti a scendere. È successo sul volodel 5 luglio scorso, partito con quasi due ore di ritardo dall'aeroporto di Lanzarote (...Ci sono diversi fattori: fa molto caldo, il vento non è fantastico, la direzione non è delle migliori' sono le parole pronunciate dal pilota dell', che ieri sarebbe dovuto partire da ...

EasyJet, aereo troppo pesante: 19 passeggeri devono rinunciare al volo: «500 euro a chi scende» ilmessaggero.it

EasyJet, l'aereo è troppo pesante e 19 passeggeri devono rinunciare al viaggio. È quello che è successo ai clienti del volo EZY3364 in partenza il 5 ...EasyJet, aereo troppo pesante per partire: in 19 restano a terra. La compagnia offre 500 euro a chi scende volontariamente ...