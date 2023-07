È Wizz Air la compagnia aerea low-cost più sostenibile al mondo

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 8 luglio 2023) Per il terzo anno consecutivo ai World Finance Sustainability Awards 2023 LaunghereseAir è stata nominata la ‘low-’ piùai World Finance Sustainability Awards 2023, per il terzo anno consecutivo. A decretare la vittoria le credenziali di sostenibilità e l’impegno a ridurre l’intensità delle emissioni di un ulteriore 25% entro la fine del decennio.Air, con una delle flotte più giovani delcon le minori emissioni di CO2 nell’aviazione è già avanti nel settore, con una serie di iniziative, tra cui il programma di compensazione delle emissioni, la cabina di pilotaggio completamente digitalizzata, l’eliminazione della plastica monouso a bordo e diverse iniziative per il risparmio di carburante. La giuria dei World Finance ...