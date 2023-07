È l' ultima edizione per me | Venier pronta a lasciare Domenica In

(Di sabato 8 luglio 2023) "Questo è l'ultimo. Già quest'anno ero molto indecisa, maIn è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi". Queste le parole di Maraai microfoni di LaPresse, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai alla sede di Napoli.

A questa 30esimahanno aderito 79 cantine, in rappresentanza di tutte le zone di produzione (sette regioni). Notizia dell'ora è l'arrivo di alcuni campioni del vino prodotto dalla ...tappa domenica 27 agosto a Masainas, dove è attesa alle 18.00 alla Spiaggia di Is Solinas. ... e alla quale, in questa, sono affidati tutti i concerti di apertura di piazza del Nuraghe. ...... rispetto alla scorsa, ha più che raddoppiato il numero di Comuni Rifiuti Free (da 9 a 23)... Rispetto a quest'la diminuzione consistente è imputabile alla incompletezza di alcuni dati ...

Domenica In, Venier: "Amo questo programma ma questa è l'ultima edizione per me" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Siamo entrati nell’ultimo mese utile per inviare la propria partecipazione alla nona edizione di “Poesis – Vietri sul Mare”, concorso di...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il t ...RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Ultime proiezioni, a parco San Paolo, a Poggio Mirteto, dove questa sera si chiude la 32esima rassegna “Grande ...