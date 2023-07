È l' ultima edizione per me | Venier pronta a lasciare Domenica In

(Di sabato 8 luglio 2023) "Questo è l'ultimo. Già quest'anno ero molto indecisa, maIn è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi". Queste le parole di Maraai microfoni di LaPresse, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai alla sede di Napoli.

Gli Stati Uniti inviaranno all'esercito ucraino le famigerate bombe a grappolo. Le "Cluster bombs" hanno la caratteristica di disseminarsi sul terreno e di restare per anni un pericolo concreto, e ...Human Rights Watch (HRW), un associazione internazionale che si batte per la difesa dei diritti umani denuncia il forzato trasferimento da parte delle autorità tunisine di numerosi rifugiati, in gran ..."Governare" esige fermezza e questa, a sua volta, pretende serenità e compostezza. E resilienza. Anche un briciolo di umiltà. Almeno un briciolo. Cioè la consapevolezza " in fondo vale per tutti, ...

Domenica In, Venier: "Amo questo programma ma questa è l'ultima edizione per me" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Siamo entrati nell’ultimo mese utile per inviare la propria partecipazione alla nona edizione di “Poesis – Vietri sul Mare”, concorso di...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il t ...RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Ultime proiezioni, a parco San Paolo, a Poggio Mirteto, dove questa sera si chiude la 32esima rassegna “Grande ...