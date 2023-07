È caduto il governo dei Paesi Bassi

(Di sabato 8 luglio 2023) Il primo ministro Mark Rutte ha annunciato le dimissioni in seguito al mancato accordo con i partiti alleati su un piano per limitare le richieste di asilo

È crisi di governo in Olanda: l'esecutivo Rutte IV è caduto. Il primo ministro olandese ha annunciato le dimissioni del suo governo di coalizione, dopo che l'approvazione di alcune misure sulla migrazione. Il governo Rutte IV è caduto. I colloqui sull'asilo dei migranti che si trascinano da mesi hanno lacerato la partnership tra VVD, D66, CDA e CU. La crisi apre la strada a nuove elezioni, probabilmente in autunno.

Crisi di governo in Olanda, caduto l’esecutivo Rutte Il Sole 24 ORE

Il primo ministro Mark Rutte ha annunciato le dimissioni in seguito al mancato accordo con i partiti alleati su un piano per limitare le richieste di asilo ...Il governo guidato dal leader del Partito popolare per la libertà e la democrazia Mark Rutte è caduto dopo un estenuante e inconcludente negoziato sulle nuove misure da mettere in campo per l’accoglie ...