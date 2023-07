Dybala prosegue il weekend in Gran Bretagna | dopo Wimbledon | l’argentino a Silverstone nel box Ferrari

(Di sabato 8 luglio 2023) Paulosi sta godendo gli ultimi giorni prima di ripartire con la per la prossima stagione.la capatina ain cuisi è fatto ritrarre con Carlos AlcarRoma az, nel giorno delle qualifiche del Gp della, in quel dila Joya è sbarcato anche lì., infatti,il suosportivo, l’ultimo prima di riprendere la marcia con la Roma, non perdendosi la qualifica del Gp di Formula Uno a. La Joya ha deciso di seguire tutto direttamente dal box dellaper tifare le rosse di Leclerc e di Sainz. SportFace.

... aveva rispostoscatenando i tifosi che non vedevano l'ora di rivedere i due in campo insieme. Nonostante tutto però sull'asse Torino - Roma la splendida amicizia tra i duea gonfie ...Sempre e solo a difesa di questa leggendaria maglia bianconera ",Cuadrado nella ... Tra i like, invece, spiccano quelli dello stesso bosniaco, insieme agli altri ex, Douglas Costa e ...Getty Images Abrahamla riabilitazione.si gode New York Durante il calciomercato, con lo stop dei campionati, i calciatori si godono qualche momento di relax prima di ricominciare ...

Serie A: ultimi giorni di vacanze per i giocatori con mogli e fidanzate. FOTO Sky Sport

Dybala è la pedina più importante della Roma di Mourinho e il suo futuro tiene in apprensione il mondo giallorosso: c'è l'annuncio in diretta ...La situazione di Paulo Dybala non sta facendo dormire sonni tranquilli ai tifosi della Roma. La Joya ad oggi sembra voler proseguire la sua avventura all'ombra del Colosseo, ma non è ...