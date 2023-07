Drake colpito da un cellulare mentre si esibisce sul palco | panico e arresto del fan che “ha usato il telefono come arma”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 luglio 2023) Ci risiamo. Non tende a placarsi la “moda” di lanciare suloggetti che finiscono per colpire poi la starsi sta esibendo. A novembre 2022 ad esempio Harry Styles era statoin un occhio da caramelle gommose durante un live. Non l’unico caso che lo riguarda, se si pensa che durante le tappe successive del tour ha ricevuto sulperfino kiwi e nuggets di pollo. Il lancio più recente (e più doloroso) è stato riservato a Bebe Rexha: sabato scorso, 1 luglio, un fan le ha tirato in faccia unrendendo necessario l’intervento dei soccorsi. Stesso fatto perche, durante il live di Chicago e quindi in occasione di una tappa del suo “It’s All A Blur Tour”, ha visto unschiantarsi sul suo braccio prima di rimbalzare giù dal ...