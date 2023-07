“Dovremmo occuparci di giustizia ma la politica ci trascina in inutili polemiche” | le parole del segretario dell’Anm Casciaro

(Di sabato 8 luglio 2023) “Cioccupare dei problemi veri della, della velocizzazione dei processi degli organici e veniamoti nostro malgrado inlontane da quelle che sono gli interessi dei cittadini”. Così Salvatoregenerale, durante la direzione di giunta dell’associazione magistrati in riferimento agli attacchi di Palazzo Chigi e del ministero su provvedimenti di singoli giudici, nello specifico per i casi Delmastro e Santanchè. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... se il campo è minato, dobbiamodi educazione alla sessualità E perché a scuola (o anche ... l'importanza di chiedere il permesso e il diritto di dire 'no', o per lo meno. E questo ...A questo punto,del resto dei capelli, ossia delle ciocche rimanenti che contornano la nostra testa. Pettiniamoli e schiacciamoli attorno alla testa , tirandoli verso la stessa e ...E allora, probabilmente, se non lo facciamo prima, se non lo facciamo con un progetto vero, prima o poidella vicenda, di come sostituire chi lavora oggi con chi lavorerà domani . ...

Anm: "Dovremmo occuparci dei problemi della giustizia e ci ... Agenzia ANSA

Ricorda le difficoltà iniziali a convincere gli amministratori delegati ad associarsi: «Perché dovremmo occuparci di sessualità in azienda» obiettavano. «Dovevo spiegare loro che la questione non è ...