Dopo il Covid | Pfizer punta sulla pillola anti obesità | «È un mercato da 90-100 miliardi di dollari» Ma prima altri due vaccini

Leggi su open.online

(Di sabato 8 luglio 2023) Sarà la, che si sta testando anche per il diabete di tipo 2, la nuova frontiera di, il colosso farmaceutico che negli ultimi due anni ha scalato le classifiche mondiali di fatturato del settore grazie aimRNA usati per il. Secondo i vertici diildi riferimento dellavale fra 90 e 100dil’anno, ma sarà affollato perché almeno altre due case farmaceutiche sono in fase avanzata di sperimentazione dello stesso farmaco: Eli Lilly e Novo Nordisk. I particolari – non troppo dettagliati –sperimentazione del nuovo farmaco sono contenuti nella ...