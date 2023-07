Donnexstrada | nasce il servizio di supporto ginecologico

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 8 luglio 2023) Un sano equilibrio dell’individuo comporta un esercizio importante quanto troppo spesso trascurato: l’ascolto e la conoscenza di sé. E’ da questo principio cheil nuovodidi, rivolto a tutte le persone che hanno bisogno di una consulenza o una presa in carico relativa alla salute ostetrica, ginecologica e sessuale all’interno di uno spazio dove regna l’autodeterminazione, la tutela dei diritti, la libertà e il rispetto. Libertà è infatti uno dei temi chiave del progetto, nonché un principio cardine se se si parla dell’importanza dei controlli ginecologici per una donna, insieme all’informazione e alla consapevolezza. L’associazione creata dalle donne per le donne, impegnata nella lotta all’empowerment femminile, lancia ...