Donne operate al seno | arriva la piattaforma online GADOSoS

(Di sabato 8 luglio 2023) A Torino apre la, uno strumentoper dare un primo sostegno alledi tumore ale ai loro famigliari e caregiver. Il progetto prende il nome dall’Associazione “GADOS ODV Gruppo Assistenzaal”, che si impegna ad accompagnare lein un dignitoso decorso della malattia e garantire una miglior qualità di vita. La pubblicità della(Instagram)Il servizio gratuito per tutte leAlla nuovasi può iscrivere personale medico e non, e ruota attorno al percorso di cura consigliato alleche affrontano il tumore al ...

... per questo motivo, l'Associazione Gados Gruppo Assistenza Donne Operate al Seno ha lanciato il "Fondo Aiuta", rivolto proprio a chi è in difficoltà economica. L'obiettivo del progetto è quello ...

Una donna è rimasta ferita da un colpo di pistola alla gamba mentre si trovava all’interno della sua abitazione con ...In “Come d’aria“ Ada D’Adamo non racconta solo la sua malattia. Svela atavici tabù e sensi di colpa delle madri ancora vivi nella società di oggi ...