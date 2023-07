“Domeniche Armoniche” | nuovo appuntamento in Villa

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, domenica 9 luglio alle ore 19:00, si terrà uncon “– Musica in”. Presso la cassa armonica dellaComunale di Benevento è in programma il concerto “Lirica in” con l’Orchestra Filarmonica di Benevento che propone i brani di F. Leha?r, G. Puccini e G. Verdi. I tre solisti sono: Angela Gragnaniello (Soprano) Achille Del Giudice (Tenore) e Luigi Gagliardi (Pianoforte). La rassegnaè a cura di Renato Giordano, organizzata dal Comune di Benevento, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “N. Sala” e l’Orchestra Filarmonica di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Domenica 2 Luglio alle ore 19:00 torna Domeniche Armoniche – Musica in Villa. Presso la cassa armonica della Villa Comunale di Benevento è in programma un nuovo appuntamento con l'Orchestra Filarmonic ...