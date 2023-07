Domenica del Mare | mons Ruzza | “E’ tempo di riscoprire il faticoso mondo dei marittimi”

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma – “Se non si entra in contatto con ildelnon si riesce a capire quanto sia faticosa la vita dei”.ignor Gianrico, vescovo delle diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina introduce così ladel, giornata internazionale di preghiera che le chiese cristiane celebrano la secondadi luglio dedicandola aie alle loro famiglie. Il presule, alla guida di due diocesi che si estendono per circa 130 chilometri sulla costa tirrenica, dallo scorso novembre è stato nominato dalla Cei vescovo promotore dell’Apostolato del. “Unche – spiega -, la Chiesa italiana deve”. “L’esperienza del cammino ...

Essa avrà luogo il 29 e 30 settembre e1 ottobre 2023. È quasi tutto pronto, ad iniziare ... S.5 Tiburtina Valeria tra la Metro B di Rebbia e la Via Palombarese, ingressoMarco Simone, a ...... le ultime gare in programma si giocheranno nella notte italiana trae lunedì. Il programma delle Finals di Danzica prevede le gare dei Quarti di Finale nelle giornate19 e 20 luglio, le ...Esclusionetraffico veicolare il sabato dalle 14.30 alle 23 e ladalle 9 alle 20 , in via Mazzini - da strada Garibaldi a piazza Garibaldi, piazza Garibaldi e nel primo tratto ...

XIV Domenica del Tempo ordinario – Commento al Vangelo di don ... Vatican News - Italiano

La Corrida in Contrada è senza dubbio una delle manifestazioni più coinvolgenti tra quelle organizzate a San Vitale. Ideata otto anni fa , questa singolare sfida negli anni è diventata sempre più avvi ...Downhill, il Campionato italiano e la Coppa del Mondo da giovedì 13 a domenica 16 luglio a Nusenna, nel comune di Gaiole in Chianti ...