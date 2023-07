Domato l’incendio in una zona protetta del parco del Vesuvio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato necessario l’intervento di tre squadre dei vigili del fuoco e di un gruppo di volontari per spegnereche si è sviluppato questa mattina, segnalato dalla sala operativa della protezione civile attorno alle 11.45, nelladi via Ruggiero, nella parte alta di Torre del Greco (Napoli) compresa tra quelle che ricadono nelle aree protette delnazionale del. Stando alle informazioni fornite dai referenti dell’associazione di protezione civile Torre-Pro Natura, le fiamme sono partite da un cumulo di rifiuti e si sono rapidamente propagate per un’area complessiva di circa 200 metri, spinte dal Maestrale che in quel momento si stava alzando. Per fortuna l’intervento sinergico di vigili del fuoco e volontari ha permesso di fermare in ...