(Di sabato 8 luglio 2023) LONDRA - Cuore di papà.protagonista sull'erba di, laTara protagonista in tribuna . Il campione non ha faticato più di tanto a fare fuori Pedro Cachin con il punteggio di 6 ...

LONDRA - Cuore di papà.protagonista sull'erba di Wimbledon , la figlia Tara protagonista in tribuna . Il campione non ha faticato più di tanto a fare fuori Pedro Cachin con il punteggio di 6 - 3, 6 - 3, 7 - 6 e ...Ora la partita è più equilibrata, colpa dichedi più, ma che chiude il nono game con un dritto incrociato che strappa applausi a tutto lo stadio. Wawrinka serve con palle nuove ...Lo svizzero non mette la prima e poiun rovescio permettendo a Nole di recuperare il mini break per il 5 pari. La risposta del serbo è profonda epuò giocare il primo match point con ...

Djokovic sbaglia a Wimbledon, la figlia zittisce il pubblico: la reazione Corriere dello Sport

Tara difende il padre durante la partita contro Pedro Cachin, condizionata anche dalla pioggia: ecco cos'è successo ...Il serbo batte in finale il norvegese Ruud con il punteggio di 7-6 (7-1), 6-3, 7-5: 23esimo Slam, torna numero 1 del mondo ...