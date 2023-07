Djokovic - Hurkacz pronostico | Wimbledon | entrambi vincono un set?

Novak, nel prossimo turno valevole per gli ottavi di finale, avrà un match ostico contro Hubertche due anni fa arrivò in semifinale al torneo. Stan Wawrinka NovakSolo qualche patema nel tie - break del terzo per Novakche dispone di Stan Wawrinka in poco più di due ore. Ora Hubert, sempre sconfitto nei precedenti confronti [2] N.b. S. Wawrinka 6 - 3 6 - 1 7 - 6(5) Sul Centre Court di Wimbledon incrociano le racchette per i sedicesimi di finale dello Slam ...Anche se percontronon sarà un match facile'. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

Wimbledon: Djokovic batte Wawrinka in tre e trova Hurkacz agli ottavi Ubitennis

Dopo la partita contro Djokovic lo svizzero Stan Wawrinka ha dichiarato di non essere ancora all'altezza del campione in carica del torneo.Ottavi di finale a Wimbledon: Djokovic e Hurkacz non hanno ancora perso un set nel torneo, il polacco viene dal successo contro Musetti.