Ditemi se è ancora viva | l' appello disperato della madre di Kata

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 luglio 2023) Un. Un messaggio intenso, di chi sta perdendo la forza. Ed inizia persino a dubitare di poter rivedere la propria figlia.. La mamma di, la bimba peruviana di cinque anni scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno, ha parlato ieri sera a Quarto Grado, la trasmissione in onda su Rete 4. Un invito proprio per i malviventi che hanno rapito la piccola. "Mi rivolgo a chiunque abbia preso mia figlia, anche per errore: liberateo fateci sapere se è". Parole intrise di sofferenza, e di speranza. Di una famiglia che sta convivendo, da un mese, col dolore. Il non sapere, il chiedersi ad ogni singolo istante se la propria creatura è, se ha mangiato, se sta bene è, semplicemente, devastante. ...