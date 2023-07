Diritti umani in Venezuela L’ultimo report dell’Onu inchioda Maduro

(Di sabato 8 luglio 2023) Volker Türk, alto commissario delle Nazioni Unite per idelle Nazioni Unite, ha presentatosullo stato deiine le violazioni compiute dal regime di Nicolás. Il rappresentanteha confermato di essere molto attento al processo di selezione dei membri del nuovo Consiglio Nazionale Elettorale, istituzione che vigila sulla trasparenza delle elezioni in. Ha sottolineato l’importanza di elezioni che si tengano in un clima di inclusione e rispetto delle regole democratiche. Ha anche ribadito la necessità di revocare le sanzioni che impongono limitazioni alla partecipazione dei cittadini negli affari pubblici e prevenire attacchi e atti di ...

Ha riferito la Missione di monitoraggio deidelle Nazioni Unite in Ucraina. Oltre 9mila civili, tra cui oltre 500 bambini, sono stati uccisi dall' attacco russo del 24 febbraio 2022 , ...Questo rende le "Cluster bombs" pericolose come le mine antiuomo, tanto che i gruppi per iaffermano che il loro uso nelle aree popolate sia una violazione del diritto umanitario ...... il Parlamento e il governo italiano - li riconoscano come vittime di un genocidio, come ha già fatto l'Onu, dopo il lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Consiglio dei. Nadia ...

Corte europea dei Diritti dell'uomo respinge ricorso per riconoscimento di 2 madri Sky Tg24

A Roma ha incontrato Meloni, Tajani e ha partecipato all’inaugurato del gruppo parlamentare di amicizia. A Formiche.net dice: “È fondamentale che l’Occidente continui a sostenere il mio popolo nella s ...Manokwari (Agenzia Fides) – La nuova chiesa intitolata a san Giuseppe “sia tempio di una comunità da cui si irradiano pace e riconciliazione nella Papua”: è il messaggio rivolto alla popolazione local ...