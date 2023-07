DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | parte la caccia alla pole position Tutti contro Verstappen?

(Di sabato 8 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.01 Nel frattempo Sky Sport fa vedere un fatto accaduto nella Q1.in regime di bandiera giha superato Russell. Sarà notato? 16.59 Davvero sorprendente la McLaren che ha insidiato pesantemente. Ora sarà. La Ferrari prova il guizzo! 16.57 RIEPILOGO TEMPI Q2 1 MaxRed Bull Racing1:27.702 4 2 Oscar PIASTRI McLaren+0.143 5 3 Lando NORRIS McLaren+0.340 5 4 Alexander ALBON Williams+0.365 55 Carlos SAINZ Ferrari+0.563 5 6 Charles LECLERC Ferrari+0.659 5 7 Fernando ALONSO Aston Martin+0.666 5 8 Lewis HAMILTON Mercedes+0.843 5 9 Pierre GASLY Alpine+1.049 4 10 George RUSSELL Mercedes+1.080 511 Nico HULKENBERG Haas F1 ...

o restare fedeli alla Red Bull di Sergio Perez F1 GPBretagna 2023, Silverstone: Max Verstappen (Red Bull Racing) VEDI ANCHE F1 GPBretagna 2023,LIVE Qualifiche F1 GP

La Formula 1 fa tappa a Silverstone, sede del Gp della Gran Bretagna, decima prova del mondiale. La Red Bull, dominatrice finora della stagione con 9 successi di fila (dieci contando anche quello di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 La vettura di Magnussen (che è eliminato essendo già ora 16°) non è ancora stata caricata sul camion. Occorre ancora qualche secondo per la ripartenza d ...