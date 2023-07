Diogo Jota crede che nessun altro calciatore possa batterlo alla FIFA | specialmente non Cristiano Ronaldo

(Di sabato 8 luglio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il linkfine dell’articolo.non è solo uno degli attaccanti più pericolosi della Premier League, è anche un mago della. La stella del Liverpool ha festeggiato la sua vittoria contro il Tottenham sedendosi sul tappeto erboso, fingendo di avere in mano un controller per videogiochi: è un grande appassionato die ha persino il suo team di eSports,eSports. Parlando esclusivamente a QuattroQuattroDueha rivelato di poter fornire una prova davvero dura a coloro della sua squadra che giocano aper vivere: nel 2021, è ...

La formazione di Klopp sarà comunque in Europa League, competizione cheha tutta la voglia di vincere. Il giocatore lo ha confermato a Four Four Two svelando anche una curiosissima "paura".... o dove compare già alticcio con in mano una lattina di birra e una cassa bluetooth subito dopo la gara contro l'Inter...lo stesso che inseguelanciato a rete dopo un calcio d'angolo a ...A disposizione: Antonio Silva,, Guerreiro R., Horta R., Inacio G., Joao Felix, Jose Sa (Portiere), Otavio, Patricio R. (Portiere), Sanches R., Toti, Vitinha Allenatore: Martinez R.. Reti: ...

La partenza di Luis Díaz è costata cara a Diogo Jota: "Gli ho rescisso il contratto d'affitto"

