Dimenticate i pesticidi | queste 11 piante respingono naturalmente gli insetti indesiderati

(Di sabato 8 luglio 2023) Non fraintendetemi: amo la natura. Ogni cosa, dai moscerini alle zanzare, ha il suo posto nell’ecosistema. È solo che non credo che tutti abbiano un posto nella mia casa o nel mio giardino. In questo periodo dell’anno prosperano moscerini, moscerini della frutta e mosche (per inciso, è anche un buon periodo dell’anno per essere un’erbaccia).