Dieci milioni di italiani a caccia di saldi estivi | spesa media 227 euro

... l'associazione che mira a contenere la diffusione di Xylella fastidiosa sul territorio, batterio che ha ucciso inanni 21di ulivi. Si è fatta notte, continuando a cantare, e sul palco ...Di seguito, leprincipali notizie di giornata. 1 ROMELU LUKAKU L'Inter vuole fortemente ... che avrebbe fissato il prezzo di vendita dell'attaccante in 45di euro. Cifra distante da ...Due giorni dopo l'abbiamo mandato al ministero dell'università, che cura i bandi del conservatorio, e a settembre 2020 è arrivato un finanziamento didi euro. Sia noi sia l'...

Threads è attivo: «Dieci milioni di iscritti in 7 ore» (ma ecco perché per ora non arriva in Europa) Corriere della Sera

Partono i saldi estivi con 1 0 milioni di italiani pronti già questa settimana ad andare alla caccia dell’offerta migliore con un budget medio di 227 euro : ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...