Di Francesco sicuro | “Daremo del filo da torcere anche al Napoli”

(Di sabato 8 luglio 2023) Eusebio Di, nuovo allenatore del Frosinone, durante la presentazione ha parlato della prossima sfida contro il. Un grandissimo appuntamento stagionale, il primo, per il Frosinone neopromosso dalla Serie B che alla prima di campionato si troverà ad affrontare ilCampione d’Italia. E’ quanto sorteggiato qualche giorno fa: la gara di debutto del nuovo campionato di Serie A 2023/24 sarà Frosinone-, gara valida per la prima giornata in programma allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, in programma sabato 19 agosto alle ore 18.30. A soffermarsi su questa sfida è statoil nuovo allenatore del Frosinone, Eusebio Di, che nel corso della conferenza stampa ha dichiarato: “C’è un’impresa da fare ma condivido che parlando di noi si potrà fare e in tal ...

Frosinone, Di Francesco si presenta: "Servirà un'impresa, salvezza sarà nostra Champions" Sky Sport

Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore del Frosinone, durante la presentazione ha parlato della prossima sfida contro il Napoli.Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione, Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato della sua nuova avventura insieme al Presidente Stirpe e al ds Angelozzi. Di Francesco: ...