Di Francesco neo tecnico Frosinone | “Pronti da subito | daremo filo da torcere al Napoli”

...impresso nella memoria collettiva per i gesti compiuti e le parole pronunciate dall'allora... è un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti", scrivenel testo, letto ..."Nessun traguardo è impossibile. Il mio Frosinone se la giocherà con tutti". Non nasconde il suo coraggio e la sua voglia di rilancio Eusebio Di. Ilallenatore del Frosinone si è presentato questa mattina in conferenza nella sala stampa dell'Atlantic Park Hotel di Fiuggi, luogo in cui i giallazzurri da ieri stanno svolgendo il ...Frosinone, la presentazione ufficiale di Di: sono tanti i temi toccati daltecnico dei ciociariDopo la cavalcata trionfale dello scorso anno coincisa con il ritorno in Serie A, il Frosinone vuole stupire tutti ancora una volta. I ...

DI FRANCESCO SI PRESENTA: “IL MIO CALCIO 'LIBERO ... Frosinone Calcio

Eusebio Di Francesco, neo tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa di presentazione. Di seguito le sue dichiarazioni: “C’è un’impresa da fare ma condivido che parlando di noi si potrà fa ..."Nessun traguardo è impossibile. Il mio Frosinone se la giocherà con tutti". Non nasconde il suo coraggio e la sua voglia ...