Delmastro e Santanchè | viale Arenula bacchetta i magistrati

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 luglio 2023) Casoe caso. Il ministero della Giustizia entra a gamba tesa nella polemica, con la contrapposizione tra toghe e politica che raggiunge livelli che non si vedevano da tempo. Partiamo dalla vicenda che riguarda il sottosegretario alla Giustizia per il caso Cospito. È dell'altro ieri la notizia dell'imputazione coatta di Andrea(FdI) disposta dal gip Emanuela Attura, dopo che i pm romani avevano chiesto l'archiviazione in seguito all'esposto del deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Aviene contestato di aver rivelato al coinquilino e compagno di partito Giovanni Donzelli il contenuto delle intercettazioni ambientali in carcere tra l'anarchico Cospito e alcuni boss mafiosi al 41 bis. Donzelli, poi, ha rivelato tutto in Aula alla Camera il 31 gennaio scorso. Per la ...