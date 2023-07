Deciso il futuro dell’azzurro | andrà in prestito in Serie A

(Di sabato 8 luglio 2023) Presa la decisione sul: il Napoli vuole farlo giocare e lo cederà inal club diA. L’inizio della nuova stagione si avvicina e il Napoli è al lavoro per fornire a mister Rudi Garcia una squadra competitiva in vista del prossimo campionato. LaA degli azzurri prenderà il via il prossimo 19 agosto a Frosinone e l’obiettivo della società è quello di arrivare a quella data con una rosa già completa in ogni reparto. I primi accorgimenti andranno fatti in difesa dove servirà coprire in fretta il buco lasciato scoperto da Kim Min-jae, ormai pronto a firmare con il Bayern Monaco. La società sta sondando i profili di Kilman del Wolverhampton, Le Normand della Real Sociedad e Scalvini dell’Atalanta. Eppure, Kim potrebbe non essere l’unico difensore che lascerà Napoli ...

Apple è in trattativa con un fornitore sudcoreano di display per unMacBook o un iPad pieghevole, dispositivo che dovrebbe essere presentato tra qualche anno. A ... Samsung hadi investire ...Tesla è tra i brand che più di tutti hadi puntarci, spendendo ingenti risorse nel suo sviluppo. I progetti di Tesla tra presente e. Il 2023 è un anno molto attivo per Tesla, società in ...... è così che immagini ilUn fiore che resiste a tutto Magari le rose selvatiche di Lucio ... sono al secondo posto a pari merito Piano di Ariannah è una canzone pop dal sound fresco e. ...

Milinkovic-Savic ha deciso il suo futuro: la richiesta a Lotito Calcio in Pillole

Apple è in trattativa con un fornitore sudcoreano di display per un futuro MacBook o un iPad pieghevole, dispositivo che dovrebbe essere presentato tra qualche anno. A riferirlo è il sito BusinessKore ...Una rivoluzione totale in attacco per la Juventus. Berardi è un nome ormai vecchio, Giuntoli ha già scelto: colpo in arrivo per Allegri ...