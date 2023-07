De Laurentiis ha aperto la via mediterranea al rispetto del bilancio Il Foglio Sportivo

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 luglio 2023) Il calcio, in Italia, è sempre una questione meridionale, soprattutto grazie ad Aurelio Deed al suo Napoli. Lo scrive Moris Gasparri su Il. Nel Mezzogiorno da tempo è cresciuta la qualità calcistica, anche grazie all’operato del presidente partenopeo. Ora resta da lavorare sugli impianti. Ilscrive: “Nella ripresa della circolazione del “potere della vittoria” che da tre stagioni sta interessando la Serie A, e in una mappa della distribuzione della coccarda dannunziana storicamente quasi tutta concentrata nel (fu) triangolo industriale, lo scudetto vinto dal Napoli di Depossiede un valore enorme, accresciuto dal fatto che in questa circostanza la vittoria non ha avuto i caratteri maradoniani dell’intercessione magico-divina, quanto quelli puramente mondani ...