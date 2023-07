Datome | leader di un' era sensazionale del basket italiano

(Di sabato 8 luglio 2023) D immi chi era Gigi, o quanto meno dimmi chi era quando ancora scendeva in campo, perché un uomo con la sua comprensione del gioco e di tutte le dinamiche che gli gravitano intorno, non appena ...

Armani: ''Scelta coraggiosa, un'' ''Nei tre anni trascorsi insieme, Gigici ha dimostrato cosa significhi essere un vero: campione di tecnica ma soprattutto di perseveranza nel ...

Datome si ritira, chiude un'epoca sensazionale del basket italiano La Gazzetta dello Sport

L’annuncio del ritiro di Gigi anticipa la fine di un’epoca magica. Uno dei migliori giocatori di sempre per capacità, pensiero e molto ...L’associazione dei giocatori di Euroleague – ELPA- non poteva mancare nella lunga lista di auguri per il post-carriera di Gigi Datome, che ieri ha annunciato il ritiro dal basket giocato. -La EuroLeag ...