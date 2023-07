Damien Rice | “Il poeta con la chitarra” al Teatro romano di Ostia Antica

(Di sabato 8 luglio 2023)è ritornato in Italia con il suo Sailboat tour, che l’ha visto ieri 7 luglio protagonista aldiad, le prossime date del “Sailboat Tour” L’artista si era esibito la scorsa primavera con due show ache hanno registrato il sold out alDal Verme di Milano ed alNuovo Giovanni da Udine nel capoluogo giuliano. Originario della County Kildare, in Irlanda, la sua natura nomade lo ha portato a girare il mondo, imbracciando lae cantando per le strade. Nel 1999 si è trasferito in Toscana per alcuni mesi, per poi ritornare, pieno di nuove idee e arrangiamenti, ...

Spettacoli Al teatro d'Annunzio per il Pescara Jazz 2023 arriva il cantautore irlandese. Gli Hop Frog (Led Zeppelin tribute) sbarcano all'Hai Bin Rock Festival. Piero Mazzocchetti si ...... Matilde Benedusi (impegnata in questi giorni come musicista nel tour di) e Alessia Cosmo, entrambe in evidenza grazie a "Vivere non è un gioco da ragazzi", trasmessa su Raiuno e RaiPlay. ...... come quello della leggenda dei Genesis Steve Hackett c he esalterà le sue indimenticabili progressioni nella cornice medievale della piazza ( venerdì 7 luglio ), o quello di(...

Dopo le date di Catania e Caserta, Damien Rice arriva al Teatro Romano di Ostia Antica. Le immagini sono di © Emanuela Vertolli