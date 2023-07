Dalle superfici metalliche alle sfumature pastello | fino all’immancabile nero

Leggi su amica

(Di sabato 8 luglio 2023) L’arte di abbinare i colori all’interno di un outfit è una cosa seria. Da un accostamento sbagliato dipende la sorte di un intero look. In questo articolo, per esempio, ci si chiede quali siano le nuance su cui puntare quando si devono scegliere delle scarpe per vestito blu scuro o elettrico. Questo colore così classico, nella sua variante più dark o in quella più brillante, può comunicare calma, eleganza, spiritualità, energia. Ma la percezione che se ne ha su un abito varia molto a seconda delledegli altri elementi che lo accompagnano. In particolare le scarpe. Vediamo quindi quali sono i tre accostamenti top che dominano le tendenze del 2023. Vestito blu e scarpe rosa cipria Senza dubbio l’accostamento più inaspettato. L’intensità del blu sembra totalmente agli antipodi rispetto alla delicatezza del rosa cipria. Ed è proprio questo il motivo del successo ...