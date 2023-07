Dall’ Isola dei Famosi a Dakota Johnson e al Grande Fratello?

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di sabato 8 luglio 2023) “Ti dico che il mio agente è già in contatto con la produzione ( del). Ci sono stati dei complimenti e un feedback positivo per come ho gestito l’esperienza dell’deie per la persona che é venuta fuori. Non posso dire altro”. Così dice l’ex naufrago Gian Maria Sainato