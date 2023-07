Da Imma Tataranni a Cuori | quali fiction Rai sono state confermate per il 2024

(Di sabato 8 luglio 2023) NumeroseleRai confermare per la prossima stagione, da: ecco che cosa vedremo in tv da settembre. A presentare la stagione delle serie tv Rai nella stagione 2023-24 è stata la direttrice Maria Pia Ammirati, sottolineando la grande offerta dell’azienda sugli spettacoli che avranno il compito di intrattenere il pubblico e raccontare il paese. Tra i vari titoli, ci saranno anche numerosi sequel attesi dal pubblico.Rai(Fonte foto: Ansa) – CheNews.itI palinsesti della stagione televisiva Raistati ufficialmente presentati negli studi di Napoli. Per quanto riguarda la serialità, la direttrice delleRai ci ha tenuto a sottolineare l’obiettivo aziendale ...

Dal 25 settembre si riaccendono i riflettori su" Sostituto Procuratore 3 . Ritorno anche per I Bastardi di Pizzofalcone , giunto alla sua quarta stagione ed in onda dal 23 ottobre. ...Accanto ai tradizionali show (Tale e quale, The Voice Kids, Ballando), le prime serate fiction sono divise in tematiche: alla domenica le serie melò e medical, al lunedì quelle crime (, ...Nessun dubbio anche per l'amatissima, giunta alla terza stagione. Necessita una specifica Mare Fuori . Attualmente il titolo, già cult in Italia, è assente dal programma perchè non fa ...

"Imma Tataranni sostituto procuratore 3", dal 25 settembre le 4 ... Sassilive.it

Fiction Rai, palinsesti 2023-2024: Doc 3, Mare Fuori 4 e il ritorno di Sabrina Ferilli. I titoli e le date di messa in onda.Una stagione ricca di titoli amati dal pubblico, che cercherà però di inserire nei palinsesti nuove chicche per il pubblico più affezionato. Ecco cosa sappiamo ...