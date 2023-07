Crosetto sulle bombe a grappolo Usa a Kiev | “L’Italia ha aderito alla Convenzione che le vieta Ma i russi le usano dall’inizio”

(Di sabato 8 luglio 2023) La Spagna, la Francia e addirittura la Gran Bretagna sono contrarie all’invio delledeciso dagli Stati Uniti. La Germania, o meglio il suo governo, è divisa., invece, balbetta. Nonostante sia uno dei 111 Paesi che hanno ratificato ladi Oslo del 2008 che nela produzione, l’uso e la vendita, Roma non condanna la decisione dell’alleato americano di fornire armi così letali e ad alto rischio di vittime civili all’esercito di Volodymyr Zelensky. Lo dimostrano le parole del ministro della Difesa, Guido, che su Twitter risponde agli interrogativi di coloro che si chiedono quale sia la posizione del governo Meloni in merito: “Il mio pensiero?ha...

La Spagna, la Francia e addirittura la Gran Bretagna sono contrarie all’invio delle bombe a grappolo a Kiev deciso dagli Stati Uniti. La Germania, o meglio il suo governo, è divisa. L’Italia, invece, ...Roma, 8 lug. (askanews) - "Il mio pensiero L'Italia ha aderito alla Convenzione sulle Munizioni a grappolo, che ne vieta l'uso, la produzione, il ...