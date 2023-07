Covid | Speranza contro la commissione parlamentare | Colpiscono gli avversari e lisciano il pelo ai no vax

(Di sabato 8 luglio 2023) Leggi Anche, via libera della Camera allad'inchiesta sulla gestione della pandemia - Conte: 'Una farsa' Leggi Anched'inchiesta: come sarà composta e che cosa farà ...

Leggi Anche Inchiesta: a Roma nuovo filone su ministri, Grillo e Lorenzin Leggi Anche Conte eai pm di Brescia: 'Difendiamo le nostre scelte sul' 'Io ho sempre pensato ...Così Roberto, ministro della Sanità lungo tutto il periodo pandemico, sia nel governo Conte II, sia nel governo Draghi, in una intervista al Corriere della Sera sulla commissione. "...Via libera alla commissione bicamerale d'inchiesta sul, si occuperà anche di Green pass, vaccini e cure negate, l'ex premier Conte e l'ex ministrodanno in escandescenza.

Ok alla commissione Covid. L’ira di Conte e Speranza: “ E’ un tribunale politico” la Repubblica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per qu ...La Commissione sul Covid "votata è un tribunale politico con fini strumentali: una clava per colpire gli avversari. E lo dimostrano due elementi concreti. Mentre noi avremmo voluto che affrontasse ogn ...