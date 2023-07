Covid | Conte | ‘chi ha paura della Commissione?’

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug (Adnkronos) – “In questi giorni i Fratelli d’Italia e i loro sodali anche renziani, per lavarsi la coscienza, stanno martellando i social e gli organi di stampa con una filastrocca ripetuta a memoria:haCommissione parlamentare d’inchiesta sul. In realtà, se c’è qualcuno che hadi una Commissione che conduca un’indagine seria e approfondita sulsono loro”. Lo scrive Giuseppein un lungo post su Facebook. “Cari avversari politici: ma non vi accorgete di essere ridicoli? Come posso essere intimorito da voi se sono entrato a testa alta in tutte le Aule di Tribunale che hanno indagato sulle ragioni delle mie scelte? Come posso essere intimorito da voi se tutti i magistrati che sin qui si sono pronunciati – all’esito ...

Così in un post su Facebook il leader del M5S Giuseppe. "E lo sapete di cosa hanno paura Di una Commissioneche si occupi anche di come le Regioni " quasi tutte in mano al centrodestra " ...... per lavarsi la coscienza, stanno martellando i social e gli organi di stampa con una filastrocca ripetuta a memoria:ha paura della Commissione parlamentare d'inchiesta sul', esordisce l'...Ma...": Flavio Briatore umilia il moralista Giuseppe

Parte l'inchiesta sul Covid: Conte e Speranza nel panico La Verità

Segui Tag24 anche sui social Non è Conte a dover aver paura della Commissione d’inchiesta sul Covid ma dovrebbe esserlo il governo assieme ai “sodali” di Italia Viva. Un attacco molto duro quello dell ...L’emergenza Covid era diventata la giustificazione, preventiva per un verso e permanente per l’altro, di qualsiasi atto. E di qualsiasi atteggiamento ...