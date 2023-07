Così in Francia la polizia potrà spiare i cittadini attraverso smartphone e computer

(Di sabato 8 luglio 2023) Roma, 8 lug – Primi effetti delle rivolte in: il parlamento di Parigi ha approvato una legge che consentirà alladidirettamente sui cellulari. In pratica, le forze dell’ordine potranno accedere a distanza alle telecamere, ai microfoni e al Gps deglie di tutti gli altri dispositivi elettronici a disposizione delle persone. Sulla carta, il nuovo provvedimento dovrebbe applicarsi soltanto ai sospettati di crimini punibili con almeno cinque anni di carcere. Trattandosi però di “sospettati” e non di condannati o indagati, è piuttosto lampante che quasi chiunque potrebbe subire questo “spionaggio”. Sostanzialmente nulla sarà più protetto dalla privacy, daiai cellulari, passando per smartwatch e tablet, chi è connesso a Internet ...

Kylian Mbappé ha risposto a quanti gli hanno chiesto - a margine della premiazione come miglior giocatore della Ligue 1 - se questa appena conclusasi sia stata la sua ultima stagione in. ...per vedere in campo i biancocelesti bisognerà attendere fino al 4 agosto, data del test in ... La Roma il 6 agosto sarà di scena inper un'amichevole in casa del Tolosa. Per quanto riguarda ...... confermando le aspettative rispetto ad altre big come ad esempio l'Italia, il Portogallo, la Germania e la, uscite sorprendentemente con grande anticipo. L'Inghilterra non si spingeva...