Così Cina e Usa si contendono il Sudamerica

(Di sabato 8 luglio 2023) Abbiamo ricevuto “pressioni, non pubbliche, ma private per dire da che parte siamo” nella “guerra economica tra Stati Uniti e”, ha rivelato il presidente cileno Gabriel Boric nel 2022, a dimostrazione di come, sebbene negli ultimi anni l’attenzione del mondo accademico si sia concentrato soprattutto sulle regioni più calde e centrali per gli interessi delle due superpotenze, come il Sudest asiatico o il continente europeo, l’America Latina non ha fatto eccezione. Per sommi capi, le opinioni si sono divise tra coloro che hanno visto nell’avvimento trae America Latina il frutto di una quasi naturale complementarità tra la domanda di materie prime proveniente dalla prima e la disponibilità di tali risorse della seconda, e coloro che invece hanno visto nella relazione con Pechino una nuova dipendenza, la riproposizione cioè ...