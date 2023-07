Cosa prevede la dottrina Tajani su Balcani e Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di sabato 8 luglio 2023) Relazione transatlantica ed Europa. Ascolto dei vari partners per creare modelli e strutturare soluzioni. Impiegare quel mosaico di progetti che prende il nome di Piano Mattei per offrire risposte e non più generiche assunzioni di impegni. La “” per iha preso forma al forum di Dubvronik, dove il numero uno della Farnesina ha illustrato i passi di Roma su Europa, Russia, migranti e mare nostrum con un punto di partenza: quella diplomazia per la crescita che è vero e proprio jolly nei. Ucraina L’Italia non è in guerra con il popolo russo, è la premessa chesottolinea, al fine di costruire un ragionamento analitico, geopolitico, ma anche logico e con un’impronta sociale. Fino a 500 giorni fa l’Italia aveva in piedi una notevole partnership economica con la Russia, è ...