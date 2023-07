Cosa perdiamo insieme a Forlani. La testimonianza di Flavia Nardelli Piccoli

Leggi su formiche

(Di sabato 8 luglio 2023) La storia degli anni ’70 e ’80, così come quella dell’ex segretario della Democrazia Cristiana, Arnaldoscomparso giovedì a 97 anni, “andrebbe riscritta”., ex deputata, già segretaria generale dell’istituto Luigi Sturzo e figlia dell’ex segretario Dc, Flaminio, porta con sé una convinzione. “Con la scomparsa di– dice a Formiche.net – finisce la traccia di un mondo in cui la politica era intesa come mediazione alta, con l’obiettivo di consolidare e far crescere il nostro Paese”., per leiera uno di famiglia. Sì, ricordo vacanze passate assieme, momenti di grande condivisione e un affetto profondissimo che mi lega in questo momento ancora di più ai figli Marco e Alessandro. Scusi, ...