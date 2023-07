Corriere dello Sport – l’Al Ahli vuole strapparlo all’Atletico

Leggi su justcalcio

(Di sabato 8 luglio 2023) 2023-07-08 15:45:15 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Cantano le sirene arabe anche per Diego Pablo Simeone, tra i più pagati allenatori d’Europa. Il Cholo ha ancora un anno di contratto con l’Atletico Madrid, ma ha una richiesta dalla Saudi Pro League, sostiene il quotidiano spagnolo Marca. Uno dei quattro club controllati dalla famiglia reale sta cercando allenatore:, appena promosso nella massima divisione. Il sudafricano Pitso Mosimane l’ha riportato in alto e poi ha lasciato a giugno, sostenendo di non essere stato pagato insieme ai suoi collaboratori dal mese di gennaio. L’offerta che invece avrebbe ricevuto Simeone sarebbe al livello dei top player arrivati in Arabia Saudita: si parla più o meno delle cifre che ricevono Benzema e ...