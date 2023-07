Corriere dello Sport – il malinteso tra i due è virale

Leggi su justcalcio

(Di sabato 8 luglio 2023) 2023-07-08 00:35:38 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del: MADRID (SPAGNA) – Una presentazione a tratti surreale quella di Arda Guler al Real Madrid, che ha strappato il 18enne trequartista turco alla concorrenza di Barcellona e Milan acquistandolo per 20 milioni dal Fenerbahce e legandolo alla ‘Casa Blanca’ fino al 2029. Dopo aver ‘consolato’ la mamma scoppiata in lacrime per l’emozione, il nuovo talento madridista ha infatti sbagliato anche i tempi della sua salita sul palco dove Florentino Perez lo stava presentando a stampa e tifosi. Guler e la ‘gaffe’ con Florentino Perez Seduto in prima fila con le cuffie per ascoltare la traduzione delle parole del presidente, visto che non parla ancora spagnolo, quando ha sentito il suo nome Guler ha ...