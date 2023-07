Conti | «Mourinho non perde mai gli allenamenti dei giovani della Roma Guarda | si informa | osserva»

(Di sabato 8 luglio 2023) Il Giornale intervista Bruno. Ricorda il Mondiale di Calcio del 1982. Fu suo l’assist per Paolo Rossi, nella semifinale contro la Polonia, giocata 41 anni fa. «Ricordo che Rossi era solo dall’altra parte dell’area. Tra me e lui, c’erano due difensori e il portiere. Paolo fu bravo a fare una finta che io conoscevo bene e a quel punto dovevo solo fare il cross. Rossi in Nazionale, come pure Pruzzo nella, sono stati attaccanti formidabili. Si facevano trovare pronti con i giusti movimenti. Poi certo, io devo ringraziare madre natura e Nils Liedholm. Fuori al Tre Fontane, dove ci allenavamo con la, c’era un muro dove Liedholm voleva che ci allenassimo per perfezionare i fondamentali. Tutti i giorni».racconta un aneddoto di quella partita: «Inizia la semifinale e in curva, i miei amici aprirono lo ...

