Confesercenti | 10 milioni di italiani a caccia di sconti

Partono i saldi estivi con 10milioni di italiani pronti già questa settimana ad andare alla caccia dell'offerta migliore con un budget medio di 227 euro: secondo una ricercaIpsos sulle intenzioni di acquisto questo weekend partirà la caccia allo sconto, dopo un anno difficile che ha visto la riduzione della spesa per abbigliamento e le calzature di quasi un ...Saldi estivi, partita la caccia allo sconto. Sono circa 10gli italiani che approfitteranno entro il weekend dell'inizio delle vendite di fine stagione ...dei negozi di moda. In ...... oltre 20di euro in provincia di Savona per la messa in sicurezza del territorio Posted on ... consegnati oggi due nuovi treni Rock Genova, ordinanza anti alcool: Confcommercio e...

Saldi: Confesercenti-IPSOS, entro domenica quasi 10 milioni di ... Confesercenti Nazionale

Saldi estivi, partita la caccia allo sconto. Sono circa 10 milioni gli italiani che approfitteranno entro il weekend dell’inizio delle vendite di fine stagione per acquistare abbigliamento, calzature ...Partono i saldi estivi con 10milioni di italiani pronti già questa settimana ad andare alla caccia dell'offerta migliore con un budget medio di 227 euro: secondo una ricerca Confesercenti Ipsos sulle ...