Condannato per bancarotta | l’ex sindaco scompare | la strana fuga di Marco Simeone in Sardegna

(Di sabato 8 luglio 2023) 7 anni e mezzo: a tanto ammonta la condanna in via definitiva perdi Carloforte in provincia di Carbonia-Iglesia, per ladella società Sept Italia, industria sarda che produceva vernici, fallita nel 2010 con un buco di circa 10 milioni di euro. Ma c’è un problema: dinon ci sarebbe più traccia, come riporta L’Unione Sarda. La vicenda inizia lo scorso 24 giugno, quando l’ordine di esecuzione pena firmato dalla Procura generale di Cagliari finisce nel vuoto. A poco è servito l’intervento dei carabinieri di Carbonia: dopo due settimane, hanno risposto alla magistratura che aveva affidato loro l’incarico con un «verbale di vane ricerche». L’imprenditore ed ex politico non si trovava presso gli indirizzi conosciuti, né in quelli dei familiari. ...