Condannato a 7 anni e mezzo | ex sindaco di Carloforte è scomparso | presto latitante

(Di sabato 8 luglio 2023) Simeone potrebbe essersi allontanato dalla Sardegna in barca, secondo quanto riportato dal quotidiano sardo. Già nell'ottobre del 2021 l'imprenditore era stato arrestato e poi rimesso in libertà dopo ...

Ora è in carcere ed è statoa 10e 8 mesi.L'imprenditore è statoin via definitiva a settee mezzo per la bancarotta della società Sept Italia, industria sarda che produceva vernici fallita nel 2010 con un buco di circa 10 ...... una il 26 ottobre 2020 divenuta definitiva il 10 dicembre 2020 per trasferimento fraudolento di valori e associazione di tipo mafioso in cui l'imputato era statoad1 e mesi 6 di ...

Melito, professore ucciso: bidello condannato a 14 anni e 8 mesi ilmattino.it

L’ordine di esecuzione pena della Procura generale di Cagliari va a vuoto, L’imprenditore ed ex politico sardo Marco Simeone deve scontare 7 anni e mezzo per la bancarotta di Sept Italia. Nessuna trac ...La dichiarazione di latitanza è questione di ore: la condanna a 7 anni e mezzo è di due settimane fa e da allora l’ex primo cittadino di Carloforte, in Sardegna, è introvabile. Condannato in via defin ...